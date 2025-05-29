В Омске на первых этажах новостроек будут открывать поликлиники

Поликлиники могут появиться на первых этажах жилых домов в новых микрорайонах Омска. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры региона Александр Рашко. Сейчас Минстрой обсуждает этот вопрос с застройщиками, Минздравом и администрацией города.
«По поручению Виталия Павловича Хоценко встретились с застройщиками, чтобы обсудить обеспечение жителей новых микрорайонов медицинскими учреждениями. Ранее были достигнуты договорённости о том, что детские сады и школы застройщики возводят за свой счёт, и строительство первых объектов уже началось. Теперь предстоит решить вопрос с объектами здравоохранения», — написал Рашко в своём телеграм-канале.
Он пояснил, что рассматривается вариант размещения поликлиник и амбулаторий на первых этажах жилых домов, где обычно находятся коммерческие помещения.
"Предстоит определить технические требования для новых объектов и механизмы их передачи в пользование региона. Создали рабочую группу, чтобы индивидуально заниматься проектированием площадей, исходя из наших потребностей и возможностей застройщика.
Найдём приемлемое решение, и необходимые омичам социальные объекты будут располагаться рядом с домом", — добавил министр.