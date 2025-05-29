В Омске на первых этажах новостроек будут открывать поликлиники

«По поручению Виталия Павловича Хоценко встретились с застройщиками, чтобы обсудить обеспечение жителей новых микрорайонов медицинскими учреждениями. Ранее были достигнуты договорённости о том, что детские сады и школы застройщики возводят за свой счёт, и строительство первых объектов уже началось. Теперь предстоит решить вопрос с объектами здравоохранения», — написал Рашко в своём телеграм-канале.