Тарифы на тепло хотят пересмотреть в Астане

«В связи с этим АО “Астана-Теплотранзит” подало заявку на утверждение тарифа и тарифной сметы на регулированную услугу по снабжению тепловой энергии. Предусмотрено внедрение социальных норм потребления тепловой энергии, дифференцированных по площади жилого помещения. Среднеотпускной тариф составит 4 694,82 тенге/Гкал, что на 6% выше действующего», — сказал он.