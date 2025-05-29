Минтруда сказало, кому из белорусов единовременно выплатят 6,9 тысячи рублей

По данным Минтруда, сумма составит 6938,70 рубля. Уточняется, что названная сумма складывается из единовременного пособия при рождении второго и последующих детей — 6 476,12 рубля. Кроме того, пособие за раннюю постановку на учет (то есть до 12 недели беременности) составляет 462,58 рубля. В ведомстве обращают внимание, что перечисленные выплаты являются поддержкой для семей, где растут двое и более детей.