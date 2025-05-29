«Откуда-то надо везти»: грозит ли Калининградской области дефицит картофеля

По итогам апреля картофель стал самым подорожавшим продуктом в регионе. По данным Росстата, средняя цена за килограмм выросла до 95,74 рублей (на 49,73% по сравнению с мартом). Как сообщили в Картофельном союзе, сейчас в России преимущественно продают продукцию из Египта, Азербайджана, Армении и Китая. В калининградских торговых сетях предлагают картофель российского производства, а также импортный — из Египта. Поставки из Белоруссии в Россию с начала года снизились в два раза. Президент республики Александр Лукашенко призвал вырастить столько продукции, «чтобы хватило нам и России».