«Откуда-то надо везти»: грозит ли Калининградской области дефицит картофеля

Власти обеспокоились ситуацией с ценами на картофель в Калининградской области. Сейчас в магазинах региона продают привозную продукцию из Египта и других стран. Стоимость килограмма доходит до 150−170 рублей.
В конце мая губернатор Алексей Беспрозванных поручил чиновникам запретить вывоз картофеля из Калининградской области. Он предположил, что сельхозпродукция возвращается в регион по более высоким ценам, в которые добавлены логистические расходы. Незадолго до этого на проблемы с картофелем обратил внимание президент Владимир Путин, а белорусский лидер Александр Лукашенко призвал аграриев республики «помочь братьям-россиянам». Корреспондент Калининград.Ru решил выяснить, что происходит с вывозом продукции и стоит ли жителям области опасаться дефицита.
«Пока мы не самообеспечились по овощной группе и по картофелю, не нужно больше вывозить картофель из нашего региона, — потребовал губернатор Алексей Беспрозванных на заседании областного правительства 27 мая. — Там можно любые меры принимать, какие только возможны, правительством, но если мы два раза оплачиваем логистику… Может быть, наш же картофель обратно и привозим».
За день до этого президент Владимир Путин обратил внимание на дефицит отечественного картофеля и другой сельхозпродукции в стране. «Картофель, овощи некоторые, сахарная свёкла — нам этого не хватает, нужно обеспечить стабильность работы этих отраслей, по переработке в том числе», — сказал глава государства.
Региональные власти в последние годы заявляли, что Калининградская область полностью закрывает потребность в картофеле. Об этом в декабре 2024 года говорил и сам Алексей Беспрозванных. Несколькими месяцами ранее в региональном Минсельхозе сообщали, что самообеспеченность региона этим видом сельхозпродукции составляет 120%.
Из официальных данных следует, что в 2022 году в Калининградской области собрали 63,1 тысячи тонн картофеля, в 2023-м — 68,6 тысячи, в 2024-м — 90 тысяч. На положительную динамику повлияло начало реализации крупного инвестпроекта. В 2023 году ГК «Атлантис» занялась выращиванием картофеля для производства фри и других полуфабрикатов.
В то же время калининградские аграрии наблюдают снижение объёмов урожая в последние три года. Как пояснил в разговоре с корреспондентом Калининград.Ru основатель крестьянского фермерского хозяйства «Калина» Сергей Чечулин, причиной стали проблемы с поставкой семенного материала из-за санкций и дефицит осадков в весенне-летний период.
Когда ввели санкции, то в принципе завоз ограничился, фактически прекратился. И мы все сажали только семена картофеля, завезённые ранее. И так как мы завозили репродукцию «элита», «супер-элита», а потом [шлa] первая репродукция, в течение трёх лет у нас репродукция каждый год понижалась. Область начала сажать картофель низкими репродукциями. А если низкая репродукция, то урожайность, как правило, падает, — рассказал Сергей Чечулин.
Наряду с этим последние три года в весенне-летний период на востоке области наблюдался дефицит осадков, отметил основатель КФХ «Калина»: «Естественно, тот картофель, который мы посадили, заложил меньший урожай, чем должен был заложить, если бы была нормальная влага. Вот эти два момента если сложить, то урожай картофеля потихонечку снизился».
По оценке Сергея Чечулина, за последние три года объём урожая уменьшился примерно на 20−30%. Если раньше КФХ «Калина» торговало картофелем до июня, то в этом году продукция закончилась примерно в середине апреля. «Получилось так, что местный картофель “провалился”. Откуда-то надо везти», — констатировал аграрий. По его словам, сейчас картофель за пределы региона не вывозят. Урожай 2024 года полностью распродан.
По итогам апреля картофель стал самым подорожавшим продуктом в регионе. По данным Росстата, средняя цена за килограмм выросла до 95,74 рублей (на 49,73% по сравнению с мартом). Как сообщили в Картофельном союзе, сейчас в России преимущественно продают продукцию из Египта, Азербайджана, Армении и Китая. В калининградских торговых сетях предлагают картофель российского производства, а также импортный — из Египта. Поставки из Белоруссии в Россию с начала года снизились в два раза. Президент республики Александр Лукашенко призвал вырастить столько продукции, «чтобы хватило нам и России».
Как считает основатель КФХ «Калина» Сергей Чечулин, в Калининградской области летом и осенью 2025 года дефицита картофеля не будет. «Во-первых, частники посадили. Желательно, чтобы всё-такие осадки у нас шли — ну пока вроде Бог миловал, осадки хоть маленькие, но идут. Где-то в июле уже начнём копать свой ранний картофель. А так пока будет завозной», — предположил аграрий.
По его словам, вероятность дефицита может возникнуть в следующем году — «в апреле, мае, июне». «Всё будет зависеть от того, какой урожай мы получим в этом сезоне», — заключил Сергей Чечулин.