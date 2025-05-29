Истребитель F-35 может стать частично беспилотным

По словам руководителя компании, модификация может быть реализована в относительно короткие сроки. Разработчики самолета считают, что внедрение технологий автономности значительно расширит его оперативные возможности в воздухе. Помимо беспилотного управления, модернизация F-35 включает новые стелс-покрытия, улучшенные системы радиоэлектронной борьбы и изменения в конструкции планера. Тайклет также отметил, что интеграция этих технологий позволит F-35 достичь «80% возможностей истребителя шестого поколения за половину его стоимости». Внедрение улучшений будет поэтапным, чтобы не нарушить производственный процесс, а первые испытания прототипа модернизированного истребителя могут начаться уже через два-три года.