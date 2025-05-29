Politico заявила о провале идеи Маска сократить расходы США на $1 трлн

В апреле предприниматель сообщил, что с мая сократит свое участие в работе DOGE. Это произошло после того, как Tesla сообщила о падении своей чистой прибыли в первом квартале 2025 года на 71% по сравнению с показателем прошлого года. Аналитики связывают снижение выручки в том числе с ущербом, который нанесла компании политическая деятельность бизнесмена в качестве куратора DOGE.