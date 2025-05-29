Politico заявила о провале идеи Маска сократить расходы США на $1 трлн

Она считает, что бизнесмен не смог даже приблизиться к желаемой экономии, а также не смог оказать существенного влияния на кризис госдолга в США. Издание полагает, что основанное для этих нужд ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) запомнится «скорее как хаотичная упущенная возможность, чем как трансформация федерального правительства».
В среду Маск разместил в X публикацию, в которой отметил, что «отведенное [ему] время в качестве особого служащего правительства подходит к концу». При этом он выразил уверенность в том, что роль DOGE в работе правительства США со временем будет лишь расти.
В апреле предприниматель сообщил, что с мая сократит свое участие в работе DOGE. Это произошло после того, как Tesla сообщила о падении своей чистой прибыли в первом квартале 2025 года на 71% по сравнению с показателем прошлого года. Аналитики связывают снижение выручки в том числе с ущербом, который нанесла компании политическая деятельность бизнесмена в качестве куратора DOGE.