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В Волгоградской области ужесточили правила продажи алкоголя

Запрет на продажу спиртосодержащей продукции ввели в заведениях в многоквартирных домах.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области депутаты поддержали введение новых ограничений на продажу алкоголя. Запрет коснулся многоквартирных домов: теперь там запрещена реализация алкоголя, если вход в заведение общепита расположен со стороны подъездов. Обычно под дверями таких наливаек на первых этажах домов жильцов ждет не самая приятная встреча. Их права решили защитить в Волгоградской области.

Ранее был принят федеральный закон, который дал право регионам самим вводить такие ограничения. И в Волгограде ради безопасности граждан этот запрет решили поддержать.

Если заведение в доме находится с торца или обратной стороны фасада, продавать в нем алкоголя запретят с 23.00 до 10.00. Исключение депутаты сделали только для ресторанов, баров, кафе и буфетов, реализующих в розницу алкогольную продукцию на основании лицензии, пояснили в облдуме. Вступит в силу запрет с 1 сентября 2025 года.