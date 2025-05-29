В Волгоградской области ужесточили правила продажи алкоголя

Если заведение в доме находится с торца или обратной стороны фасада, продавать в нем алкоголя запретят с 23.00 до 10.00. Исключение депутаты сделали только для ресторанов, баров, кафе и буфетов, реализующих в розницу алкогольную продукцию на основании лицензии, пояснили в облдуме. Вступит в силу запрет с 1 сентября 2025 года.