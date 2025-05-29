Нацбанк обратился к казахстанцам с предупреждением

Кроме того, в Нацбанке сообщили, что при столкновении с мошенническими действиями настоятельно рекомендуется обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Также для получения консультации следует обратиться в контакт-центр Нацбанка по короткому номеру 1477.