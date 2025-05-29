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Нацбанк обратился к казахстанцам с предупреждением

Национальный банк Казахстана предупредил о новых схемах злоумышленников, направленных на получение доступа к персональным данным или хищение денежных средств с банковских счетов, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Госрегулятор отметил, что участились случаи хищения данных банковских карт через онлайн-игры.

«Злоумышленники, представляясь сотрудниками компаний или администраторами игр, под предлогом предоставления детям вознаграждений запрашивают реквизиты банковских карт (номера карт, CVV коды, а также SMS коды)», — говорится в сообщении.

В связи с этим Нацбанк порекомендовал родителям провести разъяснительную беседу с детьми о недопустимости передачи личной информации, данных банковских карт, кодов подтверждения третьим лицам.

«В целях профилактики интернет-мошенничества рекомендуется установить родительский контроль на мобильных устройствах детей», — указывается в сообщении.

Также Нацбанк призвал казахстанцев соблюдать осторожность и не передавать конфиденциальную информацию, не реагировать на подозрительные сообщения и в обязательном порядке перепроверять достоверность поступающих запросов.

«Следует воздержаться от перехода по сомнительным ссылкам, открытия неизвестных файлов и установки приложений удаленного доступа, таких как HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и аналогичных программ», — подчеркивается в сообщении.

При этом напоминается, что Нацбанк не обслуживает счета физических лиц, не занимается кредитованием граждан, не предоставляет юридические услуги, а также не проводит денежные расчеты с населением.

«Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц при поступлении звонков от якобы работников государственных органов или Национального банка Казахстана рекомендуется прервать разговор и при необходимости самостоятельно обратиться по официальному номеру государственного органа».

Кроме того, в Нацбанке сообщили, что при столкновении с мошенническими действиями настоятельно рекомендуется обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Также для получения консультации следует обратиться в контакт-центр Нацбанка по короткому номеру 1477.