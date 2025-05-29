Инвестстратег Бахтин объяснил доллар по 77 рублей переговорами по Украине

«Исходя из накопленной инфляции и торговых условий, ~сейчас курс рубля переукреплен примерно на 15%~, а реальный эффективный обменный курс национальной валюты слишком высокий. Это значит, что торговые условия для российских импортеров выгодные, а для экспортеров невыгодные. Такая ситуация может привести к росту импорта, сокращению экспорта, а также снизить объем предложения валюты на внутреннем рынке и ослабить рубль. Российские экспортеры получают сейчас двойной удар по своей выручке в рублях — снижение цен в долларах на нефть, уголь и другие экспортные товары с одной стороны, и укрепление курса рубля — с другой», — сказал «Газете.Ru» инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев.