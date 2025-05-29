Россиянам посоветовали не затягивать с покупкой жилья

На рынке недвижимости Москвы и Подмосковья открылось редкое «окно возможностей». Цены на новые квартиры на протяжении последних месяцев практически топтались на одном месте. К майским праздникам стартовали продажи сразу в нескольких крупных проектах в столице и области, и ситуация начала меняться. Купить квартиру со скидкой или получить выгодное персональное предложение сегодня вполне реально — застройщики готовы к диалогу с покупателями. Существуют и менее очевидные причины инвестировать в покупку жилья прямо сейчас или в ближайшие месяцы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».