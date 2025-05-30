Крым полностью обеспечен хлебом — власти

В Крыму около 300 действующих предприятий, более 13 тысяч сотрудников. Рост производства в 1 квартале 2025 года составил: по колбасным изделиям +8,7%, по молоку +11,8%, по кисломолочным продуктам +2,6%, по хлебу и хлебобулочным изделиям +7%, по кондитерским изделиям +31,4, перечислили в Госсовете РК.