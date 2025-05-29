Боровиков: Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом способствует наращиванию белорусско-вьетнамской торговли

В контексте действий США представитель Беларуси выразил мнение, что более активное взаимодействие Вьетнама с ЕАЭС может стать одним из способов поддержания торгового баланса страны. Владимир Боровиков отметил благоприятное влияние реализации Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом на двусторонние отношения Минска и Ханоя, свидетельством чему является рекордный показатель товарооборота между двумя странами, достигнутый в 2023 году.