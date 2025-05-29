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Боровиков: Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом способствует наращиванию белорусско-вьетнамской торговли

В контексте действий США представитель Беларуси выразил мнение, что более активное взаимодействие Вьетнама с ЕАЭС может стать одним из способов поддержания торгового баланса страны.

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА /. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам Владимир Боровиков 29 мая совместно с главами дипмиссий Армении, Казахстана и России принял участие в пресс-конференции, организованной по случаю 10-летия подписания Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском загранучреждении в Социалистической Республике Вьетнам.

В своем выступлении Владимир Боровиков проинформировал о приоритетах председательства Республики Беларусь в органах ЕАЭС в 2025 году с акцентом на сопряжение интеграционных потенциалов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС.

В контексте действий США представитель Беларуси выразил мнение, что более активное взаимодействие Вьетнама с ЕАЭС может стать одним из способов поддержания торгового баланса страны. Владимир Боровиков отметил благоприятное влияние реализации Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом на двусторонние отношения Минска и Ханоя, свидетельством чему является рекордный показатель товарооборота между двумя странами, достигнутый в 2023 году.

Одновременно посол Беларуси подверг критике односторонние ограничительные меры ряда стран, которые негативным образом влияют на благосостояние граждан и создают риски, в том числе для глобальной продовольственной безопасности. По завершении пресс-конференции Владимир Боровиков ответил на вопросы журналистов ряда вьетнамских СМИ, включая «Телевидение Ханоя».-0-