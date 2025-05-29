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Эксперт назвал причины роста рубля к доллару

Аналитик Соболев: Рубль с начала года подорожал к доллару на 22%

Источник: Комсомольская правда

Российский рубль заметно укрепился с начала 2025 года и уверенно набирает силу. Как заявил аналитик Спартак Соболев, он дорожает относительно американской и китайской валютам. Об этом пишет RT.

— К концу весны рубль уверенно закрепляет тенденцию роста. С начала года российская валюта дорожает к доллару и юаню на 22% и 20% соответственно. Динамика укрепления к евро скромнее — в пределах 15%, — пояснил эксперт.

Соболев объяснил, что на рост рубля повлияли восстановление торгового баланса России в первой половине года и оптимистичная геополитическая ситуация. Он отметил, что эти факторы создали благоприятные условия для укрепления нацвалюты.

По оценке аналитика, в ближайшее время курсы доллара, евро и юаня будут стремиться к новым диапазонам: 75−85 рублей за доллар, 85−95 за евро и 10−11,70 за юань.

Напомним, из-за укрепления рубля сейчас заметно подешевели туры за границу. Также снизились цены на технику, а китайские автомобили упали в цене на 100−300 тысяч рублей.