ОПЕК+ на грани фола: политика нефтедобывающего альянса покрыта цифровым туманом

Проблема в том, что система добычного квотирования в ОПЕК+ многоуровневая. Есть обязательные квоты, утверждаемые на саммитах альянса. В последнее время они введены для 19 стран ОПЕК+. Ливию, Венесуэлу и Иран пока щадят, так как они находятся в сложных внутренних и внешних условиях. Например, крупнейшие в альянсе производители нефти (по 25% каждый), Россия и Саудовская Аравия, ограничены квотами в 10,5 млн баррелей в сутки. Но начиная с ноября 2022-го по ноябрь 2023 года эти две страны и еще шесть из «восьмерки» добровольно брали на себя временные обязательства по сокращению добычи. В целом примерно на 5,5 млн б/с. Особо крупное — на 2,2 млн б/с — было оформлено 30 ноября 2023 года. Это соглашение первоначально (но после ряда продлений) действовало до 1 октября 2024 года, но затем продлено до 1 апреля этого. После чего и был дан старт увеличению производства нефти до сентября 2026 года в счет пресловутых 2,2 млн б/с.