ОПЕК+ на грани фола: политика нефтедобывающего альянса покрыта цифровым туманом

Из ОПЕК+ приходят противоречивые сигналы. 28 мая в онлайн-режиме заседал мониторинговый комитет стран альянса, на котором были подведены итоги добычи сырой нефти в этом году и были выработаны соответствующие рекомендации. Затем на заседании более высокого уровня министры нефти ОПЕК+ рассмотрели перспективы производства нефти в целом на мировом рынке и прежде всего в нише стран — членов организации.
Согласно коммюнике было решено сохранить текущие параметры добычи: «В свете неизменной приверженности стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, принципам Декларации о сотрудничестве (DoC. Принята в апреле 2020 года. — “МК”), направленной на достижение и поддержание стабильности на нефтяном рынке, страны-участницы решили подтвердить уровень общей добычи сырой нефти для стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, участвующих в Соглашении».
При этом сегодняшний уровень договорились сохранить до 31 декабря 2026 года. Участники встречи также подчеркнули «важность достижения полного соответствия добычи нефти участников квотам и планам по компенсации ранее допущенного перепроизводства». Подчеркнем, что, по оценке уточненного 16 апреля этого года графика компенсаций сверхдобычи, перепроизводство нефти семью странами ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Оман, Ирак, Казахстан) достигло 5,752 млн баррелей в сутки.
Кроме того, министры поручили секретариату ОПЕК разработать механизм оценки максимальной устойчивой производственной мощности (MSC) стран-участниц, который будет ориентиром для определения базовых показателей производства на 2027 год для всех членов альянса. Следующую встречу назначили на 30 ноября 2025 года.
Неужели ОПЕК+ одумалась и прекратила увеличение производства нефти, стартовавшее в апреле этого года?
Напомним, что за последние два месяца нагородила ОПЕК+. 3 апреля восемь стран альянса: Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Оман, Ирак, Казахстан и Алжир, принявшие на себя 30 ноября 2023 года дополнительные добровольные сокращения производства сырой нефти в объеме 2,2 млн баррелей в сутки, подтвердили свое предыдущее решение о постепенном росте добычи на вышеуказанные 2,2 млн баррелей в 2025—2026 годах. Процесс стартовал 1 апреля. Впрочем, учитывая экономическую неопределенность в мире, договорились немного повременить и добыть в апреле не на 138 тыс. б/с больше, а на 88 тыс. Зато на май планы были увеличены сразу втрое — до 411 тыс. бочек в день. 3 мая «восьмерка» решилась утроить предыдущие планы добычи еще на 411 тыс. баррелей в сутки.
Рынок «сильно удивился», по выражению Международного энергетического агентства (МЭА), от курса ОПЕК+ на рост добычи. Цены стали падать. Если в середине января этого года эталонный сорт Brent стоил $82 за баррель, то сразу после объявления в апреле курса на увеличение производства нефти ее цена устремилась вниз — к коридору $61−66. Правда, в этих ценовых границах нефть пока остается, но слишком много факторов грозят обрушить котировки.
Прежде всего опасны непредсказуемые тарифные игры президента США Дональда Трампа, которые, естественно, сказываются на торможении глобального экономического роста, а затем, соответственно, на снижении спроса на нефть.
Трамп 2 апреля объявил о масштабном увеличении ввозных пошлин. Brent потерял сразу $7, баррель опустился с $74 до $67. Трамп пригрозил ввести 1 июня 50-процентные пошлины на европейские товары. Нефть полегчала на 1,26%. Правда, затем Трамп европейский час X перенес на 9 июля. Но нефть никак на это не отреагировала, так как чашу весов перевесили другие факторы, например, прогнозы на дальнейший рост добычи в странах «восьмерки».
Есть и противоположный пример. 12 мая министр финансов США Скотт Бессент и министр торговли Китая Ли Ченьян договорились о 90-дневной паузе в тарифной войне. Нефтяные котировки сразу приподнялись на $1.
К тому же вызывает опасения экономическая ситуация в Китае, где темпы роста в этом году ниже, чем в прошлом. А Поднебесная является одним из основных импортеров нефти и нефтепродуктов. В целом, по прогнозу МЭА от 15 мая, «ожидается, что возросшая торговая неопределенность негативно скажется на мировой экономике и, как следствие, на спросе на нефть».
По оценкам агентства, в апреле глобальный спрос на сырую нефть составлял 103,9 млн баррелей в сутки, тогда как добыча — 104,46 млн. То есть профицит на мировом рынке доходил до 560 тыс. б/с. Это не так много. В иные годы профицит мог измеряться миллионами баррелей. Но все равно этот показатель, безусловно, играет на понижение котировок.
При таком раскладе необходимо снижать добычу или хотя бы следовать политике ограничений, которую страны ОПЕК+ шаг за шагом проводили в течение 2022−2023 годов.
И вот вроде бы ОПЕК+ прислушалась к негативным тенденциям на нефтерынке, объявив 28 мая сохранение текущих уровней добычи вплоть до последнего дня 2026 года. Но не все так просто.
Накануне встречи министров ОПЕК+ источники британского информагентства Reuters предполагали, что восемь стран ОПЕК+ (включая Россию и Саудовскую Аравию) проведут переговоры 31 мая, на которых якобы договорятся о продлении увеличения добычи в июле на 411 тыс. б/с, как это было согласовано в мае и июне.
Проблема в том, что система добычного квотирования в ОПЕК+ многоуровневая. Есть обязательные квоты, утверждаемые на саммитах альянса. В последнее время они введены для 19 стран ОПЕК+. Ливию, Венесуэлу и Иран пока щадят, так как они находятся в сложных внутренних и внешних условиях. Например, крупнейшие в альянсе производители нефти (по 25% каждый), Россия и Саудовская Аравия, ограничены квотами в 10,5 млн баррелей в сутки. Но начиная с ноября 2022-го по ноябрь 2023 года эти две страны и еще шесть из «восьмерки» добровольно брали на себя временные обязательства по сокращению добычи. В целом примерно на 5,5 млн б/с. Особо крупное — на 2,2 млн б/с — было оформлено 30 ноября 2023 года. Это соглашение первоначально (но после ряда продлений) действовало до 1 октября 2024 года, но затем продлено до 1 апреля этого. После чего и был дан старт увеличению производства нефти до сентября 2026 года в счет пресловутых 2,2 млн б/с.
Добровольные ограничения оказались настолько добровольными, что Казахстан, ОАЭ, Ирак, Россия и даже Саудовская Аравия вместе с Кувейтом и Оманом (последние три незначительно) нарушили свои обещания. Как уже указывалось выше, сверхдобыча превысила 5,572 млн б/с. И ее приходится компенсировать. Причем в сроки уже до 1 июня 2026 года. То есть не совсем ясно, что делает ОПЕК+ на самом деле — увеличивает добычу или сокращает.
И это не парадокс, а скорее цифровой туман, который специально напускают на нефтяной рынок саудиты.
В апреле МЭА предсказывало, что из-за компенсации сверхдобычи реальный рост в рамках ОПЕК+ не превысит 60 тыс. баррелей в сутки по сравнению с мартом. В майском отчете агентство подтвердило апрельский прогноз. Но эта цифра сложилась не однолинейно. Так, страны собственно ОПЕК снизили добычу, а ОПЕК+ увеличили. В том числе МЭА обвинило Россию в росте апрельской добычи на 170 тыс. б/с. В итоге мы стали добывать якобы 9,33 млн «бочек» в день. Саудовская Аравия, наоборот, добычу не увеличивала. Однако в секретариате ОПЕК утверждают, что Россия осталась на мартовских позициях. Расчеты ОПЕК вызывают большое доверие, так как МЭА в марте 1974 года создавалось для борьбы с ОПЕК, а потому его данные могут быть ангажированными.
Складывается впечатление, что Эр-Рияд уже добился своего. В США сокращается число буровых. Сланцевикам невыгодны $60 за баррель. Сверхдобытчики, особенно Казахстан (ему предписано досократить добычу на 1,299 млн б/с), также наказаны обрушением цен. Для Саудовской Аравии $60−65 за «бочку» не так уж страшны, хотя, по расчетам МВФ, бюджет королевства становится бездефицитным при $90 за «бочку». Дело в том, что начиная с марта саудиты снижали экспорт сырой нефти, замещая ее поставки вывозом нефтепродуктов. Теперь можно и прекратить увеличение добычи. Причем на словах ее продолжая, но нивелируя компенсациями сверхдобычи.