Премьер Беларуси Турчин сказал, когда введут новые нормы выкупа арендного жилья

Затем Александр Турчин сказал о примерных сроках, когда могут заработать новые нормы. Он пояснил, что правительство планирует в следующую пятилетку войти с нормативными документами, которые бы не сдерживали реализацию планов на пятилетие. И так как программу социально-экономического развития утверждает Всебелорусское народное собрание, то и Совмину, как он заметил, хотелось бы, определяя планы, понимать механизм их реализации и не тратить на это время в следующем году.