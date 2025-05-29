Премьер Беларуси Турчин сказал, когда введут новые нормы выкупа арендного жилья

Премьер-министр Александр Турчин сказал, когда начнут действовать новые нормы выкупа арендного жилья в Беларуси, пишет БелТА.
Так, на совещании у президента был представлен проект нормативного правового акта в этой сфере, где предложили ряд новаций. Также глава страны сказал отрегулировать предоставление и выкуп арендного жилья в Беларуси: «Где, кто и на каких условиях».
А Турчин пояснил, что среди новаций предлагается право выкупать арендное жилье в населенных пунктах с численностью населения до 20 тысяч человек.
— Вопрос выкупа (арендного жилья. — Ред.) в сельских населенных пунктах уже не первый месяц обсуждается в обществе, и сегодня президентом это предложение было поддержано, — рассказал он.
Для правительства Турчин назвал это принципиальным вопросом, так как в небольших населенных пунктах вопрос жилья стоит довольно остро.
— Для молодых семей, очень важно получить арендное жилье плюс уверенность в том, что если ты добросовестно работаешь и живешь в этом населенном пункте, то через 10 лет ты имеешь право на достаточно комфортных условиях выкупить это арендное жилье, — прокомментировал премьер-министр.
Затем Александр Турчин сказал о примерных сроках, когда могут заработать новые нормы. Он пояснил, что правительство планирует в следующую пятилетку войти с нормативными документами, которые бы не сдерживали реализацию планов на пятилетие. И так как программу социально-экономического развития утверждает Всебелорусское народное собрание, то и Совмину, как он заметил, хотелось бы, определяя планы, понимать механизм их реализации и не тратить на это время в следующем году.
— Хотелось бы, чтобы с начала следующей пятилетки могли интенсивно это все реализовывать, — уточнил он.
А резюмируя, Турчин еще сказал, что подготовленные документы после подписания не будут статичными, а будут оперативно корректироваться, исходя из реалий на практике.
Также глава страны сказал отрегулировать предоставление и выкуп арендного жилья в Беларуси: «Где, кто и на каких условиях». Здесь мы писали, что именно Александр Лукашенко сказал о безвозмездной передаче арендного жилья белорусам: «А может дом и подарить».
Также Лукашенко назвал условия продажи в рассрочку арендного жилья в Беларуси: «Со временем приобрести». Напомним, глава страны провел совещание 29 мая в прямом эфире белорусского телевидения, где, среди прочего, были подняты вопросы и условия предоставления белорусам арендного жилья.