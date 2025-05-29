Нацбанк: для подготовки к переходу на евро Украине потребуется более 15 лет

По оценке заместителя главы Национального банка Украины Сергея Николайчука, Украине потребуется свыше полутора десятилетий для подготовки к переходу на евро.
В интервью Forbes Ukraine украинский финансист подчеркнул, что вступление в Европейский союз подразумевает принятие обязательств по дальнейшему переходу на единую европейскую валюту.
«В определенный момент (предстоит — прим. ред.) изменить курсообразующую валюту. Я думаю, что 10−15 лет — это точно не тот срок, за который мы успеем подготовить себя для того, чтобы соответствовать всем критериям, которые нужны для перехода на евро», — уточнил Николайчук.
Он напомнил, что ряд стран-членов Евросоюза по-прежнему предпочитают сохранять собственные национальные валюты. Кроме того, американский доллар продолжает играть ключевую роль в структуре международных резервов Украины, заключил замглавы НБУ.
Ранее сообщалось, что Банк России понизил курс доллара на 30 мая до 78,5 рубля.