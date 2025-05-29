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Нацбанк: для подготовки к переходу на евро Украине потребуется более 15 лет

Американский доллар продолжает играть ключевую роль в структуре международных резервов Украины, заявил замглавы НБУ Николайчук.

Источник: Аргументы и факты

По оценке заместителя главы Национального банка Украины Сергея Николайчука, Украине потребуется свыше полутора десятилетий для подготовки к переходу на евро.

В интервью Forbes Ukraine украинский финансист подчеркнул, что вступление в Европейский союз подразумевает принятие обязательств по дальнейшему переходу на единую европейскую валюту.

«В определенный момент (предстоит — прим. ред.) изменить курсообразующую валюту. Я думаю, что 10−15 лет — это точно не тот срок, за который мы успеем подготовить себя для того, чтобы соответствовать всем критериям, которые нужны для перехода на евро», — уточнил Николайчук.

Он напомнил, что ряд стран-членов Евросоюза по-прежнему предпочитают сохранять собственные национальные валюты. Кроме того, американский доллар продолжает играть ключевую роль в структуре международных резервов Украины, заключил замглавы НБУ.

Ранее сообщалось, что Банк России понизил курс доллара на 30 мая до 78,5 рубля.