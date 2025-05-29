Нацбанк: для подготовки к переходу на евро Украине потребуется более 15 лет

«В определенный момент (предстоит — прим. ред.) изменить курсообразующую валюту. Я думаю, что 10−15 лет — это точно не тот срок, за который мы успеем подготовить себя для того, чтобы соответствовать всем критериям, которые нужны для перехода на евро», — уточнил Николайчук.