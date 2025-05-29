Беларусь и Россия на уровне Минпромов договорились о совместных мерах по стимулированию производства

«Стороны высказали уверенность в том, что совместные усилия позволят повысить эффективность промышленного комплекса обеих стран и обеспечить долгосрочный экономический рост. Достигнута договоренность о продолжении взаимодействия и обмена информацией для разработки конкретных мер по реализации согласованной политики», — добавили в ведомстве.