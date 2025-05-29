Беларусь и Россия на уровне Минпромов договорились о совместных мерах по стимулированию производства

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр промышленности Александр Ефимов провел рабочую встречу с первым заместителем министра промышленности и торговли России Василием Осьмаковым по вопросам согласованной политики в развитии промышленности двух стран, сообщили БЕЛТА в Министерстве промышленности.
Переговоры прошли с участием представителей профильных ведомств, предприятий и республиканских органов государственного управления двух стран. Стороны обсудили стратегические направления сотрудничества, обменялись опытом и договорились о совместных мерах по стимулированию производства, повышению конкурентоспособности и интеграции промышленных предприятий Беларуси и России.
Как заметили в Минпроме, были подчеркнуты важность согласованных усилий для создания условий для устойчивого роста промышленного сектора Союзного государства и достижения целей по развитию инновационных технологий и модернизации производственных мощностей.
«Стороны высказали уверенность в том, что совместные усилия позволят повысить эффективность промышленного комплекса обеих стран и обеспечить долгосрочный экономический рост. Достигнута договоренность о продолжении взаимодействия и обмена информацией для разработки конкретных мер по реализации согласованной политики», — добавили в ведомстве.
Александр Ефимов и Василий Осьмаков подчеркнули приверженность развитию стратегического партнерства и выразили готовность к промышленному диалогу и сотрудничеству. -0-