Беспрозванных сообщил о проекте по выращиванию атлантического лосося в морской воде

В Калининградской области планируется запустить проект по выращиванию атлантического лосося в морской воде. Это позволит обеспечить население региона качественной и доступной рыбной продукцией и в дальнейшем наладить поставки на экспорт. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных на совещании с участием помощника президента РФ, председателя Морской коллегии Николая Патрушева.