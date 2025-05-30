Беспрозванных сообщил о проекте по выращиванию атлантического лосося в морской воде

В Калининградской области планируется запустить проект по выращиванию атлантического лосося в морской воде. Это позволит обеспечить население региона качественной и доступной рыбной продукцией и в дальнейшем наладить поставки на экспорт. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных на совещании с участием помощника президента РФ, председателя Морской коллегии Николая Патрушева.
Глава региона добавил, что рыбохозяйственный комплекс области позволяет полностью обеспечивать себя рыбной продукцией, гарантируя тем самым продовольственную безопасность. Однако, сейчас важной задачей обеспечения продовольственной безопасности области является развитие аквакультуры.