Нацбанк понизил курс евро и опустил курс доллара ниже трех рублей на 30 мая

Национальным банком скорректированы курсы валют на 30 мая 2025 года, пятницу. Так, перед выходными заметно понизились курс доллара и курс евро, а курс российского рубля вырос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На пятницу, 30 мая, Национальным банком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 2,9968 белорусского рубля, 1 евро — 3,3824 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7777 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, действовавшими в четверг, 29 мая, перед выходными курс доллара и курс евро упали, а курс российского рубля стал тяжелее в валютной корзине. Заметнее при этом изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0193 белрубля, курс евро упал на 0,0361 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0154 белрубля.
Тем временем премьер-министр Беларуси Турчин сказал, когда введут новые нормы выкупа арендного жилья.