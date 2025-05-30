В России поменялись правила денежных переводов

Введен лимит 100 тысяч рублей на переводы без идентификации в России.
С 30 мая в России начал действовать лимит в 100 тысяч рублей на денежные переводы без открытия банковского счета. Ограничение распространяется на переводы, совершаемые при упрощенной идентификации, в том числе через электронные кошельки. Об этом сообщают СМИ.
«Введение лимита соответствует международным стандартам, направленным на противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма. Теперь при совершении операций свыше 100 тысяч рублей без открытия счета необходимо применять стандартные меры проверки клиента. Это мера направлена на повышение прозрачности и безопасности финансовых операций», — сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект.
Ранее максимальный предел переводов при упрощенной идентификации без открытия счета в России не был установлен, что не соответствовало международным стандартам по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Введение лимита в 100 тысяч рублей с 30 мая 2025 года направлено на устранение этого пробела и приведение российского законодательства в соответствие с требованиями международных организаций.