В России поменялись правила денежных переводов

Ранее максимальный предел переводов при упрощенной идентификации без открытия счета в России не был установлен, что не соответствовало международным стандартам по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Введение лимита в 100 тысяч рублей с 30 мая 2025 года направлено на устранение этого пробела и приведение российского законодательства в соответствие с требованиями международных организаций.