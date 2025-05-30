В России заработал лимит в 100 тысяч рублей на переводы без открытия счета

С 30 мая в России введен лимит в 100 тысяч рублей на переводы денег без необходимости открытия банковского счета. Это ограничение касается переводов, осуществляемых с использованием упрощенной процедуры идентификации, включая операции через электронные кошельки. Об этом пишет ТАСС.