В России заработал лимит в 100 тысяч рублей на переводы без открытия счета

С 30 мая в России введен лимит в 100 тысяч рублей на переводы денег без необходимости открытия банковского счета. Это ограничение касается переводов, осуществляемых с использованием упрощенной процедуры идентификации, включая операции через электронные кошельки. Об этом пишет ТАСС.
Введение данного лимита соответствует международным стандартам, направленным на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
При переводах свыше указанной суммы без открытия счета теперь потребуется применять стандартные процедуры проверки клиента, что должно повысить уровень прозрачности финансовых операций.
Эта мера призвана усилить контроль за крупными переводами и обеспечить большую безопасность в финансовой сфере. Законопроект, закрепляющий эти изменения, направлен на создание более надежной системы защиты от незаконных финансовых потоков и повышения доверия к финансовым институтам.
Ранее завкафедрой департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов рассказал о том, что скоро в России следователи смогут арестовывать подозрительные деньги на банковских счетах без решения суда.