В России отзывают почти 500 китайских электромобилей из-за отсутствия русского языка

«На всех транспортных средствах будет проведено обновление программного обеспечения», — указано в сообщении.
Росстандарт добавил, что представители «Дунфэн Мотор Рус» свяжутся с владельцами для информирования об отзыве. Автолюбители также могут самостоятельно проверить информацию. Для этого нужно зайти на сайт Росстандарта и сверить свой VIN-код с перечнем автомобилей, подлежащих отзыву.
Все работы по обновлению программного обеспечения будут бесплатными для владельцев.
Ранее Lada отозвала с рынка почти 50 000 автомобилей. Причиной стало отсутствие блока управления системой оповещения экстренных служб.