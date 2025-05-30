В России отзывают почти 500 китайских электромобилей из-за отсутствия русского языка

Росстандарт добавил, что представители «Дунфэн Мотор Рус» свяжутся с владельцами для информирования об отзыве. Автолюбители также могут самостоятельно проверить информацию. Для этого нужно зайти на сайт Росстандарта и сверить свой VIN-код с перечнем автомобилей, подлежащих отзыву.