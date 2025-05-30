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Поставки турецких лимонов в Россию упали до минимума за пять лет

Турция в апреле поставила в Россию 5,6 тыс.

Турция в апреле поставила в Россию 5,6 тыс. тонн лимонов. Это минимальный объем для этого месяца с 2020 года, следует из данных турецкой службы статистики.

Как напоминает РИА Новости, Минторговли Турции в начале апреля сообщило о том, что страна на фоне заморозков приостанавливает экспорт лимонов. Однако уже на следующий день власти государства отказались от такого решения после встречи с экспортерами и фермерами.

Несмотря на это, экспорт лимонов в Россию в апреле упал по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года в два раза — до 5,6 тыс. тонн. В стоимостном выражении на поставках лимонов в РФ Турция заработала 3,6 млн долларов.

Все в январе-апреле Турция поставила в Россию почти 47 тыс. тонн лимонов на 30,5 млн долларов. В физическом выражении экспорт сократился на четверть, но в денежном всего на 0,7%.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее сделал неожиданное заявление о России перед визитом в Киев.