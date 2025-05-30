Платные парковки в Перми принесли бюджету более миллиарда рублей

«Общий объем поступлений в бюджет города Перми от функционирования системы платных парковок за первый квартал 2025 года составил 119,54 млн рублей», — рассказали «ФедералПресс» в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения».
По итогам первого квартала текущего года 63,433 млн рублей поступило от платы за парковку, а 56,107 млн рублей — от штрафов за неоплату.
За три месяца административная комиссия Пермского городского округа вынесла свыше 52 тысяч постановлений за нарушения правил парковки, зафиксированные автоматическими камерами.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в первом квартале 2025 года банки выдали жителям Пермского края 2,9 тыс. ипотечных кредитов на сумму 10,5 млрд рублей. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года.