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Платные парковки в Перми принесли бюджету более миллиарда рублей

ПЕРМЬ, 30 мая, ФедералПресс. Пермь — один из первых городов в Приволжье, где начали работать платные парковки. С момента их запуска и по 31 марта 2025 года городской бюджет получил 1,17 млрд рублей. Еще более 800 млн — поступления от штрафов, которые заплатили автовладельцы.

Источник: ТАСС

«Общий объем поступлений в бюджет города Перми от функционирования системы платных парковок за первый квартал 2025 года составил 119,54 млн рублей», — рассказали «ФедералПресс» в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения».

По итогам первого квартала текущего года 63,433 млн рублей поступило от платы за парковку, а 56,107 млн рублей — от штрафов за неоплату.

За три месяца административная комиссия Пермского городского округа вынесла свыше 52 тысяч постановлений за нарушения правил парковки, зафиксированные автоматическими камерами.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в первом квартале 2025 года банки выдали жителям Пермского края 2,9 тыс. ипотечных кредитов на сумму 10,5 млрд рублей. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года.