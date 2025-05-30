Платные парковки в Перми принесли бюджету более миллиарда рублей

ПЕРМЬ, 30 мая, ФедералПресс. Пермь — один из первых городов в Приволжье, где начали работать платные парковки. С момента их запуска и по 31 марта 2025 года городской бюджет получил 1,17 млрд рублей. Еще более 800 млн — поступления от штрафов, которые заплатили автовладельцы.