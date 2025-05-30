Аграрии Челябинской области засеяли яровыми культурами более 1 млн га пашни

«Весна в этом году выдалась ранняя, но яровой сев задержали дожди и холода. Это помешало почве набрать физическую спелость к нужному аграриям времени. Сегодня механизаторы стараются максимально использовать погожие дни для посева, чтобы выдержать агрономические сроки», — прокомментировали в пресс-центре Минсельхоза.