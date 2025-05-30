Аграрии Челябинской области засеяли яровыми культурами более 1 млн га пашни

Ближе всего к окончанию сева — масличные культуры: 83%, 240 тыс.гектаров. Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 750 тыс. га, это пока 58% от запланированного.
«Весна в этом году выдалась ранняя, но яровой сев задержали дожди и холода. Это помешало почве набрать физическую спелость к нужному аграриям времени. Сегодня механизаторы стараются максимально использовать погожие дни для посева, чтобы выдержать агрономические сроки», — прокомментировали в пресс-центре Минсельхоза.
Больше всего пашни засеяли в Брединском, Кизильском, Октябрьском и Троицком районах — 105,8 тыс. га, 125,3 тыс. га, 73,6 тыс. га, 84,2 тыс. га по состоянию на 29 мая соответственно.
Общая площадь ярового сева в текущем году — 1 млн 675 тыс. гектаров, в том числе почти 1,3 млн гектаров зерновых и зернобобовых, из которых 221 тыс. гектаров — пшеница твердых сортов. Заметно увеличена площадь посева масличных культур — плюс 40 тыс. га, всего засеют 288 тыс. гектаров.
Из всей площади ярового сева 218 тыс. га займут кормовые культуры. Картофель и овощи открытого грунта разместят на 7,1 тыс. га.