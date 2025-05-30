Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аграрии Челябинской области засеяли яровыми культурами более 1 млн га пашни

Аграрии Челябинской области засеяли яровыми культурами более 1 млн гектаров пашни — посев провели на 62% предназначенных для этого полей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Ближе всего к окончанию сева — масличные культуры: 83%, 240 тыс.гектаров. Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 750 тыс. га, это пока 58% от запланированного.

«Весна в этом году выдалась ранняя, но яровой сев задержали дожди и холода. Это помешало почве набрать физическую спелость к нужному аграриям времени. Сегодня механизаторы стараются максимально использовать погожие дни для посева, чтобы выдержать агрономические сроки», — прокомментировали в пресс-центре Минсельхоза.

Больше всего пашни засеяли в Брединском, Кизильском, Октябрьском и Троицком районах — 105,8 тыс. га, 125,3 тыс. га, 73,6 тыс. га, 84,2 тыс. га по состоянию на 29 мая соответственно.

Общая площадь ярового сева в текущем году — 1 млн 675 тыс. гектаров, в том числе почти 1,3 млн гектаров зерновых и зернобобовых, из которых 221 тыс. гектаров — пшеница твердых сортов. Заметно увеличена площадь посева масличных культур — плюс 40 тыс. га, всего засеют 288 тыс. гектаров.

Из всей площади ярового сева 218 тыс. га займут кормовые культуры. Картофель и овощи открытого грунта разместят на 7,1 тыс. га.