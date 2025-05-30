Холдинг «Мотовилихинские заводы» обрел полноценного директора

АО «СКБ» ранее было дочерней компанией ПАО «Мотовилихинские заводы». В 2023 году имущественный комплекс обанкротившегося холдинга был продан на торгах АО «Ремдизель» (Набережные Челны). После этого СКБ стало ключевой компанией, которая получила во владение доли в других предприятиях, ранее входивших в холдинг. Сейчас 100% акций «СКБ» принадлежит АО «Технодинамика».