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Холдинг «Мотовилихинские заводы» обрел полноценного директора

Выходец из ПАО «КамАЗ» Евгений Архипов утвержден директором АО «Специальное конструкторское бюро» (СКБ).

Источник: Коммерсантъ

По данным «СПАРК-Интерфакс», соответствующая запись в ЕГРЮЛ была внесена 29 мая этого года. С февраля этого года господин Архипов трудился временным директором СКБ, сменив во главе предприятия пермяка Вадима Файзрахманова, написавшего заявление об увольнении по собственному желанию.

Господин Архипов с октября 2023 года работал консультантом замгендиректора «КамАЗа» по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению. Ранее он возглавлял департамент транспортной логистики ПАО, занимал различные должности на литейном заводе «КамАЗа».

АО «СКБ» ранее было дочерней компанией ПАО «Мотовилихинские заводы». В 2023 году имущественный комплекс обанкротившегося холдинга был продан на торгах АО «Ремдизель» (Набережные Челны). После этого СКБ стало ключевой компанией, которая получила во владение доли в других предприятиях, ранее входивших в холдинг. Сейчас 100% акций «СКБ» принадлежит АО «Технодинамика».