Игорь Кобзев ознакомился с ходом строительства самого крупного дорожного объекта Иркутской области — моста через Витим

Работы идут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В этом году на их выполнение направлено более миллиарда рублей из областного бюджета.
«Мост через Витим — это самый крупный дорожный объект Иркутской области. Жители ждали его строительства более 40 лет. Полная стоимость работ составляет 11,5 миллиарда рублей. Проектная документация разработана при поддержке золотодобывающей компании ПАО “Полюс”. Она работает в Бодайбинском районе. Строительство моста необходимо и для работы предприятия, и для улучшения транспортной доступности территории. Сейчас она ограничена. По автомобильной дороге, например, из областного центра, попасть в Бодайбо летом можно только на пароме, зимой по ледовой дороге», — сказал Игорь Кобзев.
По информации пресс-службы облправительства, на строительной площадке выполнены подготовительные работы. На опоре № 1 завершено сооружение буронабивных свай. В ближайшее время на ней будет произведена заливка бетона. Затем специалисты АО «Мостострой-11» приступят к устройству шпунтового ограждения и строительству опоры № 2. Все работы на объекте идут по утвержденному графику.
«Сейчас 80% материалов для строительства опор моста находится на объекте или в дороге сюда. План на этот год — завершить строительство всех пяти опор. На следующий год — приступить к сборке металлоконструкций. Мост будет уникальным по своим характеристикам. Длина его центрального пролета составит 147 метров. Сам мост четырехпролетный, его длина — 414 метров, общая длина с подходами — около шести километров», — сказал директор филиала АО «Мостострой-11» (входит в Нацпроектстрой) ТФ «Мостоотряд-36» Андрей Лазарев.
Мост возводят на автодороге Таксимо — Бодайбо, соединяющей Республику Бурятия и Иркутскую область. Работы рассчитаны на четыре года. Завершать их планируется в 2028 году.
Губернатор Игорь Кобзев предложил жителям Бодайбинского района дать мосту название, им может стать имя знаменитого земляка, организовать сбор предложений и провести голосование.