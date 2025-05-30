Игорь Кобзев ознакомился с ходом строительства самого крупного дорожного объекта Иркутской области — моста через Витим

«Мост через Витим — это самый крупный дорожный объект Иркутской области. Жители ждали его строительства более 40 лет. Полная стоимость работ составляет 11,5 миллиарда рублей. Проектная документация разработана при поддержке золотодобывающей компании ПАО “Полюс”. Она работает в Бодайбинском районе. Строительство моста необходимо и для работы предприятия, и для улучшения транспортной доступности территории. Сейчас она ограничена. По автомобильной дороге, например, из областного центра, попасть в Бодайбо летом можно только на пароме, зимой по ледовой дороге», — сказал Игорь Кобзев.