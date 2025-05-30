Жителям Новосибирска рассказали, где отключат воду со 2 июня

Расхолаживание сетевой воды начнется накануне.
Испытания затронут сети, расположенные в следующих районах:
В Калининском районе: микрорайон «Снегири» — улицы Тайгинская, Курчатова, Красных Зорь и Рассветная; микрорайон «Родники» — улицы Кочубея, Родники, Краузе, Тюленина, Земнухова, Свечникова и Гребенщикова.
Ожидается, что максимальный срок отсутствия горячей воды в этих районах не превысит 15 июня, включая время на возможные ремонты.
В случае возникновения проблем с выходом воды или размывом грунта, жители могут обратиться по следующим телефонам:
• 8−800−300−55−55 — колл-центр Новосибирской теплосетевой компании.
• 218−00−51 — единая диспетчерская служба мэрии Новосибирска.