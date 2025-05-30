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Жителям Новосибирска рассказали, где отключат воду со 2 июня

Со 2 июня в Новосибирске стартует пятый этап гидравлических испытаний теплосетей, которые будут проводиться от ТЭЦ-4 в микрорайонах 5 и 6.

Источник: Reuters

Расхолаживание сетевой воды начнется накануне.

Испытания затронут сети, расположенные в следующих районах:

В Калининском районе: микрорайон «Снегири» — улицы Тайгинская, Курчатова, Красных Зорь и Рассветная; микрорайон «Родники» — улицы Кочубея, Родники, Краузе, Тюленина, Земнухова, Свечникова и Гребенщикова.

Ожидается, что максимальный срок отсутствия горячей воды в этих районах не превысит 15 июня, включая время на возможные ремонты.

В случае возникновения проблем с выходом воды или размывом грунта, жители могут обратиться по следующим телефонам:

• 8−800−300−55−55 — колл-центр Новосибирской теплосетевой компании.

• 218−00−51 — единая диспетчерская служба мэрии Новосибирска.