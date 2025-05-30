Ситуацию с газификацией прокомментировали в Новосибирской области

В Новосибирской области объяснили ситуацию с реализацией программы догазификации. Отмечается, что с начала 2025-го топливо стали подавать в свыше 1,7 тысяч домовладений. Информацию передаёт пресс-центр правительства региона.
Всего по поручению президента России создана техническая возможность для подключения к сетям газораспределения для 55,5 тысяч домов. В отношении 16,4 тысяч работа полностью готова.
«Это наш безусловный приоритет с точки зрения выполнения подключений и обеспечения природным газом», — пресс-служба правительства цитирует Евгения Назарова, и. о. министра ЖКХ и энергетики НСО.
Мероприятия касаются 17 районов и 5 округов области. По плану возможность для подключения топлива создадут для 71 944 домов, и на территориях садоводств — для 8 054 домов.
Министерство компенсирует ¾ от суммы фактически уплаченных процентов по кредиту на мероприятия по установке газового оборудования. Субсидию на покупку и установку предоставляет Минтруда региона.