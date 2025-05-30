Товарооборот между Россией и Китаем вырос до 245 млрд долларов

«Руководством двух стран поставлены амбициозные задачи по дальнейшему наращиванию двустороннего практического сотрудничества, в том числе по обеспечению к 2030 году существенного, качественного продвижения взаимной торговли и инвестиций», — заявил Моргулов на открытии десятой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».