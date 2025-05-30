McDonalds дорого заплатит за возвращение в Россию

«У них есть твердые договоренности на выкуп, но это будет очень дорого стоить. Цена выкупа определяется показателями, которые у “Вкусно — и точка” очень хорошие. Поэтому, чтобы вернуться в Россию, McDonalds придется отдать колоссальные деньги. Для них это будет шоком», — пояснил Гончаров в беседе с РБК. Сеть «Вкусно — и точка», по его мнению, работает хорошо, и сегодня нет предпосылок к тому, что они ухудшили бизнес, добавил он. Но Гончаров полагает, что при изменении ситуации McDonalds может вернуться в Россию и потребитель его с радостью примет.