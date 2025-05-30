В Краснодарском крае требуется 24,5 тысячи квалифицированных рабочих

Общее количество предлагаемых вакансий для рабочих и служащих в регионе достигает 81 тыс. Треть из них — 35% — приходится на образование и здравоохранение. Медицинским учреждениям требуются врачи, медицинские сестры, фельдшеры и фармацевты. Образовательные организации ищут учителей, педагогов и воспитателей.