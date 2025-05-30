В 2025 году экономический рост в Казахстане составит 5% — МВФ

В Международном валютном фонде (МВФ) сделали заявление по итогам завершения миссии фонда в Казахстане, которая проходила с 15 по 23 мая 2025 года, передает центр деловой информации Kapital.kz.
Глава миссии по Казахстану Али Аль-Эйд сообщил, что МВФ ожидает увеличение дефицита бюджета и платежного баланса Казахстана. Экономический рост в РК в 2025 году ожидается на уровне 5%.
Ниже приводим полный текст заявления:
"Рост реального ВВП ускорился и составил 6% по итогам первых четырех месяцев 2025 года, по сравнению с 4,8% по состоянию на конец 2024 года. Рост обусловлен высокой активностью в секторах услуг, транспорта, строительства, обрабатывающей и добывающей промышленности. Внутренний спрос поддерживается высоким уровнем потребительского кредитования и мягкой налогово-бюджетной политикой; при этом растет доля государственных инфраструктурных инвестиций в ВВП. В 2025 году МВФ ожидает более умеренный экономический рост в размере приблизительно 5%, что обусловлено снижением темпов роста в странах-торговых партнерах и вторичными эффектами для ненефтяных секторов в результате снижения мировых цен на нефть, а рост ненефтяного ВВП в среднесрочной перспективе составит приблизительно 31/2%, в соответствии с текущими оценками неинфляционного устойчивого роста.
Денежно-кредитная политика по-прежнему является ограничительной и должна оставаться таковой до тех пор, пока инфляция не приблизится к целевому показателю 5%. Инфляция ускорилась и в апреле 2025 года составила 10,7%, что обусловлено широким ценовым давлением в результате действия внутренних и внешних факторов, включая влияние эффекта ослабления курса тенге в IV квартале 2024 года. По прогнозу МВФ, в 2025 году инфляция составит приблизительно 101/2% вследствие сохраняющегося давления внутренних цен. Планы по сокращению избыточной ликвидности в банковской системе путем повышения резервных требований могут способствовать снижению инфляционного давления в среднесрочной перспективе.
В условиях снижения цен на нефть ожидается увеличение дефицита бюджета и платежного баланса. По прогнозу МВФ, в 2025 году ожидается сохранение стимулирующей налогово-бюджетной политики с увеличением ненефтяного дефицита бюджета с 7,9% до немногим более 8,0% ВВП. Следует приветствовать планы правительства на 2026 год по повышению ставок НДС, расширению налоговой базы, а также по внедрению цифровизации в целях повышения собираемости доходов. Усилия по сокращению широко применяемых льгот способствовали бы дальнейшему расширению налоговой базы. По прогнозу, дефицит счета текущих операций в 2025 году увеличится приблизительно до 31/2% ВВП по сравнению с 1,3% в 2024 году, что в основном обусловлено снижением цен на нефть и сохраняющимся спросом на импорт, связанным с расходами государства и домохозяйств.
Финансовое состояние банков является благополучным, продолжается работа по сдерживанию рисков для финансовой стабильности, однако необходимо вести мониторинг факторов уязвимости. В целом банки по-прежнему имеют хорошие показатели капитализации, ликвидности и прибыльности. Хотя в марте 2025 года общий рост кредитования замедлился до 20% (в годовом исчислении, г/г), потребительское кредитование остается на повышенном уровне — около 31% (г/г). Вырос объем проблемных активов, связанных с потребительскими кредитами, при этом их доля в общем объеме активов изменилась незначительно. Положительной оценки заслуживают планы по ужесточению макропруденциальной политики, что должно способствовать снижению рисков для финансовой стабильности, которые вызваны быстрым ростом потребительского кредитования.
Риски для перспектив развития экономики смещены в сторону ухудшения прогнозных показателей, но значительные финансовые резервы помогают смягчить эти риски. Внешние риски обусловлены повышенной неопределенностью, связанной с напряженностью в мировой торговле, включая снижение цен на нефть, ужесточение финансовых условий и замедление темпов роста в странах, которые являются основными торговыми партнерами Казахстана. Внутренние риски включают ослабление роста, вызванное задержками в реализации крупных инфраструктурных проектов, и усиление инфляционного давления. Ускорение структурных реформ и развитие частного сектора могут обеспечить более высокие по сравнению с прогнозом темпы роста в среднесрочной перспективе.
Для повышения диверсификации и устойчивости роста в среднесрочной перспективе необходима более решительная реализация структурных реформ. Казахстан продолжает осуществлять инвестиции в инфраструктурные проекты, цифровизацию, искусственный интеллект, сельское хозяйство и логистику. Для наращивания темпов неинфляционного устойчивого роста необходимы дальнейшие структурные реформы, включая реформы по дальнейшему сокращению доли государства в экономике, укреплению системы государственного управления, совершенствованию мер регулирования рынка труда и рынка товаров, а также ускорению диверсификации экономики и торговли.
Миссия МВФ выражает благодарность официальным органам и другим партнерам за сотрудничество и гостеприимство".