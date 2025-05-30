В 2025 году экономический рост в Казахстане составит 5% — МВФ

В условиях снижения цен на нефть ожидается увеличение дефицита бюджета и платежного баланса. По прогнозу МВФ, в 2025 году ожидается сохранение стимулирующей налогово-бюджетной политики с увеличением ненефтяного дефицита бюджета с 7,9% до немногим более 8,0% ВВП. Следует приветствовать планы правительства на 2026 год по повышению ставок НДС, расширению налоговой базы, а также по внедрению цифровизации в целях повышения собираемости доходов. Усилия по сокращению широко применяемых льгот способствовали бы дальнейшему расширению налоговой базы. По прогнозу, дефицит счета текущих операций в 2025 году увеличится приблизительно до 31/2% ВВП по сравнению с 1,3% в 2024 году, что в основном обусловлено снижением цен на нефть и сохраняющимся спросом на импорт, связанным с расходами государства и домохозяйств.