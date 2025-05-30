В Башкирии запретили продажу безалкогольных энергетиков.

Продажу безалкогольных энергетических напитков запретят в Башкирии с 1 сентября. Соответствующий закон приняли депутаты Госсобрания — Курултая РБ. Инициатива коснется школ, вузов, больниц, театров и спортивных учреждений.
«Люди пьют энергетики, чтобы взбодриться, но их употребление бесследно не проходит. Со временем могут начаться проблемы с сердечно-сосудистой системой и пищеварением. Учреждения образования, здравоохранения, организации культуры и спортивные заведения — это та среда, которая формирует нормы, ценности и привычки, определяющие образ жизни людей. Они должны транслировать идею осознанного отношения человека к своему здоровью. Продажа потенциально опасной для здоровья продукции “нормализует” ее потребление в глазах покупателя, что недопустимо», — прокомментировал председатель парламента республики Константин Толкачев.
Ранее в Госдуме предложили предупреждать потребителей о вреде энергетиков.