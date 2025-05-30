Мэру Новосибирска внесено представление из-за незаконных киосков

Примечательно, что три дня назад в мэрии Новосибирска сообщили о том, что за пять месяцев 2025 года в Новосибирске демонтировали 357 самовольных нестационарных объектов. Это больше, чем за весь прошлый год, а до конца 2025-го планируют демонтировать ещё 597 киосков.