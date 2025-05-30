Мэру Новосибирска внесено представление из-за незаконных киосков

Прокуратура Новосибирска внесла представление мэру Максиму Кудрявцеву и главам районных администраций по поводу нарушения законодательства в сфере размещения и эксплуатации нестационарных объектов. Об этом в пятницу, 30 мая сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, с начала 2025 года на территории мегаполиса были выявлены более 1000 самовольных киосков, собственники которых недоплатили в городской бюджет около 190 млн рублей. При этом в ведомстве сочли недостаточными меры, принимаемые чиновникам для взыскания задолженности, расторжения договоров с неплательщиками и демонтажа нестационарных объектов.
По выявленным нарушениям главам районов и недобросовестным собственникам было внесено 10 представлений, а также возбуждено семь административных дел.
«После внесения представления произведён демонтаж 5 нестационарных объектов в Центральном и Дзержинском районах Новосибирска», — добавили в прокуратуре.
Примечательно, что три дня назад в мэрии Новосибирска сообщили о том, что за пять месяцев 2025 года в Новосибирске демонтировали 357 самовольных нестационарных объектов. Это больше, чем за весь прошлый год, а до конца 2025-го планируют демонтировать ещё 597 киосков.