Экономика Хабаровского края вырастет на 11% за пять лет

В Хабаровском крае рассчитали сценарий развития экономики на ближайшие годы. Ожидается уверенный рост, снижение инфляции и повышение доходов населения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Минэкономразвития Хабаровского края представило экономический прогноз до 2028 года. По расчетам специалистов, уже в 2025 году валовой региональный продукт увеличится минимум на 2,5%. К 2028-му рост составит больше 11%.
Основные направления роста — промышленность, торговля и логистика. В крае будут развивать машиностроение, переработку нефти, добычу угля и руд. Специалисты рассчитывают на рост внутреннего спроса и повышение доходов людей. По прогнозам, реальные зарплаты увеличатся не менее чем на 14%.
Также прогнозируется сохранение низкого уровня безработицы и умеренная инфляция. По расчетам министерства, в декабре 2025 года индекс потребительских цен составит 107% — это ниже, чем в 2024-м. На основе прогноза регион сформирует параметры бюджета на трехлетний период.