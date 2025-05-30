Экономика Хабаровского края вырастет на 11% за пять лет

Основные направления роста — промышленность, торговля и логистика. В крае будут развивать машиностроение, переработку нефти, добычу угля и руд. Специалисты рассчитывают на рост внутреннего спроса и повышение доходов людей. По прогнозам, реальные зарплаты увеличатся не менее чем на 14%.