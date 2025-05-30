Зарубежная авиакомпания выплатит компенсацию казахстанцам

Оказалось, что инцидент произошел еще 21 декабря 2023 года. Все это время шли разбирательства. По словам адвоката, 21 декабря 2023 года самолет, следовавший из Франкфурта в Алматы, совершил незапланированную посадку в Астане. Пассажиры, включая ребенка, провели в аэропорту около четырех часов без питания, напитков, трансфера и информации от представителей авиакомпании. В итоге им предложили самостоятельно приобрести билеты на другой рейс.
«Представители авиакомпании не предоставили никакой информации и не дали объяснений. В итоге один из представителей порекомендовал пассажирам самостоятельно приобрести билеты на другой рейс, пообещав, что авиакомпания позднее возместит их стоимость. В результате пассажиры купили билеты на ближайший рейс авиакомпании FlyArystan на 22 декабря 2023 года. Кроме того, им пришлось оплатить проживание в гостинице и доплату за перевес багажа», — сообщил адвокат в своем Telegram-канале.
Однако, несмотря на заверения представителя авиакомпании о готовности возместить стоимость билетов, пассажиры так и не получили компенсацию. Как уточнил адвокат, в течение полутора лет они направляли жалобы в Комитет гражданской авиации, однако все попытки оказались безрезультатными. В итоге, они решили судиться.
«Руководствуясь Монреальской конвенцией, участником которой является Казахстан, Турксибский районный суд Алматы рассмотрел наш иск к иностранной авиакомпании. В результате суд обязал Lufthansa возместить каждому пассажиру стоимость приобретенных билетов, расходы на гостиницу и оплату за перевес багажа, а также компенсировать моральный вред и судебные издержки. Решение пока не вступило в законную силу», — уточнил адвокат Шагатаев.
К слову, 21 декабря 2024 года школьник, летевший с группой на сборы в Анталью под сопровождением Air Astana, потерял паспорт по прилете, после чего два дня провел в комнате для депортации, а авиакомпания отказалась признавать ответственность. Этим делом также занимался Шагатаев. В результате суд частично удовлетворил иск к перевозчику.
С компании должны взыскать: 336 568 тенге в качестве материального ущерба, 2 000 000 тенге за моральный вред, сумму на оплату услуг представителя, 5 332 тенге госпошлины. Однако представители компании могут подать апелляционную жалобу в течение месяца.