Зарубежная авиакомпания выплатит компенсацию казахстанцам

«Представители авиакомпании не предоставили никакой информации и не дали объяснений. В итоге один из представителей порекомендовал пассажирам самостоятельно приобрести билеты на другой рейс, пообещав, что авиакомпания позднее возместит их стоимость. В результате пассажиры купили билеты на ближайший рейс авиакомпании FlyArystan на 22 декабря 2023 года. Кроме того, им пришлось оплатить проживание в гостинице и доплату за перевес багажа», — сообщил адвокат в своем Telegram-канале.