Депутат Аксаков спрогнозировал снижение ключевой ставки на заседании 6 июня

«Годовая инфляция прошла свой пик в марте на уровне 10,3% и теперь будет снижаться до 5,6% к концу года. К концу года мы ожидаем снижения ключевой ставки до 14%. Геополитический фактор и состояние мировой экономики остаются основными факторами неопределенности для прогноза. Падение нефти и сырья создают риски более слабого рубля и более высокой инфляции. В то же время прогресс в геополитике может привести к более крепкому курсу рубля, более быстрому замедлению инфляции и более быстрому снижению ключевой ставки», — сказал Васильев.