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Министр АПК Свердловской области рассказала, когда упадут цены на картофель

Министр АПК рассказала, когда снизится стоимость картофеля.

Источник: Комсомольская правда

Агрономы на Среднем Урале в 2025 году ожидают большой урожай картофеля. По прогнозам, этих объемов хватит до следующей весны. Кроме того, уральские фермеры уже сажают ранние сорта, и стоимость на овощ обещает упасть уже в июле. Об этом на ОТВ в программе «Акцент» сообщила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

— Катастрофы в этом году не ждем. Более того, будут хорошие показатели по урожаю, потому что влаги в почве достаточно. Уральцы активно осваивают новые виды молодого картофеля, чтобы вытеснить с рынка египетских и иранских конкурентов. Фермеры начали переориентировать свое производство и сейчас занимаются посадками молодого картофеля, — заявила министр.

Анна Кузнецова также пояснила, что семена картофеля в основном везут из-за границы, отечественных — только 14%. Сейчас уральские селекционеры работают над созданием своих сортов.

Напомним, за неделю, с 19 по 26 мая, килограмм картофеля в Свердловской области подорожал на 6,41% — с 82 до 87 рублей.