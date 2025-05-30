Министр АПК Свердловской области рассказала, когда упадут цены на картофель

Агрономы на Среднем Урале в 2025 году ожидают большой урожай картофеля. По прогнозам, этих объемов хватит до следующей весны. Кроме того, уральские фермеры уже сажают ранние сорта, и стоимость на овощ обещает упасть уже в июле. Об этом на ОТВ в программе «Акцент» сообщила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.