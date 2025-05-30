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В Челябинской области стали больше открывать кафе и ресторанов

Количество заведений общественного питания с начала года увеличилось на всем Уральском регионе.

Источник: Агентство «Москва»

Эти данные следуют из доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ», сообщает пресс-служба Челябинского Отделения Банка России.

На Урале активно открываются кафе, рестораны, пункты доставки еды, а также кофейни и бары федеральных сетей. В Челябинской области, в частности также появлялись в этом году точки питания на прогулочных зонах и общественных пространствах.

Одновременно эксперты отмечают другую тенденцию. Некоторые рестораторы заявляют о снижении притока новых клиентов в последнее время, а сумма среднего чека на одного посетителя также стала уменьшаться. Помимо этого владельцы заведений отмечают конкуренцию со стороны сервисов доставки и точек готового питания в сетевых магазинах.

По данным Челябинского отделения Банка России, владельцам заведений общепита приходится иметь дело и с увеличивающимися издержками из-за повышения расходов на продукты, коммунальные платежи, аренду и зарплаты.