В Омске продают филиалы популярной сети суши

За три филиала в разных округах Омска продавец просит 13 миллионов рублей.
Филиалы, работающие на доставку и самовывоз, расположены по улице Герцена в Центральном округе; проспекту Комарова в Кировском округе; улице Масленникова в Октябрьском округе. Аренда площадей обойдется в 68 тысяч, 92 тысячи и 80 тысяч рублей в месяц соответственно.
Продавец отмечает, что бизнес прибыльный, а совокупная выручка по трем точкам составляет порядка 9 миллионов рублей в месяц.
Также указано, что сделка проходит напрямую с собственником, а нового владельца согласовывает управляющая компания.
Отметим, товарный знак «ЁбиДоёби» принадлежит московской компании ООО «Суши с приставкой суши». По всей вероятности, в омском случае речь может идти о франшизе.