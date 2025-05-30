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В Омске продают филиалы популярной сети суши

На портале объявлений «Авито» появилось предложение о продаже в Омске популярной, по мнению автора, сети доставки суши «Ёбидоёби».

Источник: Аргументы и факты

За три филиала в разных округах Омска продавец просит 13 миллионов рублей.

Филиалы, работающие на доставку и самовывоз, расположены по улице Герцена в Центральном округе; проспекту Комарова в Кировском округе; улице Масленникова в Октябрьском округе. Аренда площадей обойдется в 68 тысяч, 92 тысячи и 80 тысяч рублей в месяц соответственно.

Продавец отмечает, что бизнес прибыльный, а совокупная выручка по трем точкам составляет порядка 9 миллионов рублей в месяц.

Также указано, что сделка проходит напрямую с собственником, а нового владельца согласовывает управляющая компания.

Отметим, товарный знак «ЁбиДоёби» принадлежит московской компании ООО «Суши с приставкой суши». По всей вероятности, в омском случае речь может идти о франшизе.