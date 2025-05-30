В Омске продают филиалы популярной сети суши

Филиалы, работающие на доставку и самовывоз, расположены по улице Герцена в Центральном округе; проспекту Комарова в Кировском округе; улице Масленникова в Октябрьском округе. Аренда площадей обойдется в 68 тысяч, 92 тысячи и 80 тысяч рублей в месяц соответственно.