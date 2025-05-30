Названы десять плюсов и минусов кроссовера Solaris HC

«Поездил с супругой по салонам, посидели в “китайцах”, ну совсем не то (даже в моем Ford Focus комфортнее). Также, возможно, морально не готов к “китайцам”. Потом искал Skoda Karoq — они только на заказ. Тоже отказался от этой идеи», — описал он процесс покупки.