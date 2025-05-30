В Минсельхозе заявили, что в России растет спрос на агротуристические маршруты

Заместитель руководителя Министерства сельского хозяйства Ксения Шевелкина сообщила о росте популярности российского агротуризма в 2024 году. Подробности приводит информагентство «Прайм».
«…У нас уже почти 600 тысяч экскурсантов и 400 тысяч туристов. То есть это почти миллион за прошедший период. Это серьезная цифра для нас», — процитировали Ксению Шевелкину в «Прайм».
По ее словам, наиболее востребованным регионом среди поклонников агротуризма остается Кавказ, однако Минсельхоз хочет популяризовать и другие направления.
Ксения Шевелкина подчеркнула, что развитие данного способа отдыха россиян помогает привлекать внимание к сельской местности. Она отметила, что у городских агротуристов появляется возможность «увидеть все с другой стороны».
Инициативу поддержки агротуризма ранее поддержали и в Государственной думе. По мнению парламентариев, данная сфера отдыха должна преодолеть отметку в 2 процента от общего оборота внутреннего отдыха россиян.