В Самаре Дом Шихобаловой отремонтируют и украсят подсветкой

В Самаре приведут в порядок объект культурного наследия регионального значения «Дом В. Л. Шихобаловой» на ул. Молодогвардейской, 54 / ул. Венцека, 59А. Работы получили положительное заключение экспертизы. Соответствующий акт опубликован на сайте ГИООКН Самарской области.
«Проектная документация на проведение работ по сохранению здания соответствует всем требованиям, решения призваны создать условия для современного использования объекта и без изменения его предмета охраны», — рассказали в пресс-службе.
Предусмотрены реставрация кирпичной кладки фасадов, ремонт штукатурных поверхностей, демонтаж козырька, облицовки цоколя, металлических окрытий, нанесение антивандальной пленки на оконные заполнения, инъектирование трещин кирпичной кладки.
Также будут сделаны отмостки, декоративная подсветка главных фасадов, система кондиционирования. Все это обеспечит сохранность архитектурно-художественных, конструктивных и объемно-планировочных характеристик объекта культурного наследия.