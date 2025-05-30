В Волгограде отремонтируют два путепровода

Как сообщает администрация Волгограда, планируется, что будут полностью заменены мостовое основание, обновлено покрытие на проезжей части и на тротуарах, а также проведен ремонт пролетных строений и опор обоих мостов.
Мост по улице Базисной соединяет улицы Рабоче-Крестьянскую и Авиаторскую. По нему проходит несколько маршрутов общественного транспорта. А путепровод по улице Льва Толстого обеспечивает транспортное сообщение по Первой продольной магистрали. Оба моста капитально не ремонтировались в течение нескольких десятилетий.
Кроме того, специалисты произведут ремонт железобетонных поверхностей и опор с применением бетонных смесей, а также обновят барьерное и перильное ограждение.
Планируется, что работы на мосту по ул. Базисной завершатся в текущем году, по улице Льва Толстого — в 2026 году.