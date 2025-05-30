В Волгограде отремонтируют два путепровода

Мост по улице Базисной соединяет улицы Рабоче-Крестьянскую и Авиаторскую. По нему проходит несколько маршрутов общественного транспорта. А путепровод по улице Льва Толстого обеспечивает транспортное сообщение по Первой продольной магистрали. Оба моста капитально не ремонтировались в течение нескольких десятилетий.