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В Волгограде отремонтируют два путепровода

Объявлен аукцион по отбору подрядчика, который выполнит ремонт путепроводов по улицам Базисной и Льва Толстого на границе Ворошиловского и Советского районов.

Как сообщает администрация Волгограда, планируется, что будут полностью заменены мостовое основание, обновлено покрытие на проезжей части и на тротуарах, а также проведен ремонт пролетных строений и опор обоих мостов.

Мост по улице Базисной соединяет улицы Рабоче-Крестьянскую и Авиаторскую. По нему проходит несколько маршрутов общественного транспорта. А путепровод по улице Льва Толстого обеспечивает транспортное сообщение по Первой продольной магистрали. Оба моста капитально не ремонтировались в течение нескольких десятилетий.

Кроме того, специалисты произведут ремонт железобетонных поверхностей и опор с применением бетонных смесей, а также обновят барьерное и перильное ограждение.

Планируется, что работы на мосту по ул. Базисной завершатся в текущем году, по улице Льва Толстого — в 2026 году.