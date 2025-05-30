В Татарстане выявили 122 нарушения при капремонте 200 домов

В частности, в Казани инспекторы внепланово проверили дом по улице Восстания. Здесь не заменили старую стропильную систему, хотя это предусмотрено проектом. Также гидроизоляционная пленка закреплена с нарушениями, на крыше остался строительный мусор, а фановые трубы не выведены за пределы кровли.