Губернатор Котюков анонсировал строительство трех новых гостиниц

«Туризм становится все более и более значимой отраслью для нашей экономики, заметно растёт туристический поток», — прокомментировал Михаил Котюков.
По словам губернатора, два объекта предполагается разместить в пределах туристического комплекса «Бобровый лог», еще один — в районе Стрелки.
Глава региона напомнил, что число гостей Красноярского края по итогам 2024 года возросло на 10%, пассажиропоток в столице региона — на 13% (превысил 4,3 миллиона человек). В связи с этим руководитель субъекта Федерации поручил кабмину интенсифицировать работу по развитию авиасообщения из столицы Красноярья, в том числе речь идет об организации прямого воздушного сообщения с Беларусью.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, что для тысяч красноярцев проведут бесплатные экскурсии, а также о том, как в целом в Сибири заметно выросло число турпоездок. Редакция составляла также список самых интересных направлений для отдыха в Красноярском крае.