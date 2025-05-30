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Губернатор Котюков анонсировал строительство трех новых гостиниц

КРАСНОЯРСК, 30 мая, ФедералПресс. В Красноярске появится три новые гостиницы на три, четыре и пять звёзд соответственно. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», рассказал губернатор Михаил Котюков в ходе послания об основных направлениях экономической и социальной политики региона.

Источник: Правительство Красноярского края

«Туризм становится все более и более значимой отраслью для нашей экономики, заметно растёт туристический поток», — прокомментировал Михаил Котюков.

По словам губернатора, два объекта предполагается разместить в пределах туристического комплекса «Бобровый лог», еще один — в районе Стрелки.

Глава региона напомнил, что число гостей Красноярского края по итогам 2024 года возросло на 10%, пассажиропоток в столице региона — на 13% (превысил 4,3 миллиона человек). В связи с этим руководитель субъекта Федерации поручил кабмину интенсифицировать работу по развитию авиасообщения из столицы Красноярья, в том числе речь идет об организации прямого воздушного сообщения с Беларусью.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что для тысяч красноярцев проведут бесплатные экскурсии, а также о том, как в целом в Сибири заметно выросло число турпоездок. Редакция составляла также список самых интересных направлений для отдыха в Красноярском крае.