Губернатор Котюков анонсировал строительство трех новых гостиниц

Глава региона напомнил, что число гостей Красноярского края по итогам 2024 года возросло на 10%, пассажиропоток в столице региона — на 13% (превысил 4,3 миллиона человек). В связи с этим руководитель субъекта Федерации поручил кабмину интенсифицировать работу по развитию авиасообщения из столицы Красноярья, в том числе речь идет об организации прямого воздушного сообщения с Беларусью.