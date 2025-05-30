В Самаре признали законным строительство офисного центра на месте озера

В Самаре разрешение на строительство офисного центра во дворе жилых домов на месте озера признали законным. Его решили возвести на улице Больничной, 20 и 20а и проспекте Ленина, 1. Об этом сообщает «Ъ-Волга» со ссылкой на прокуратуру Октябрьского района.
В декабре 2021-го и июле 2022-го компания получила положительное заключение экспертизы на проект. После этого минстрой Самарской области выдал разрешение на строительство офисного центра, так как оснований для отказа не было.
Здание площадью 3,6 тысяч кв. м с девятью парковочными местами хотят построить на расстоянии 15 м между жилыми домами, где раньше находилось озеро. Однако с решением не согласны местные жители, они выступают против строительства и собирают подписи, чтобы направить обращение в прокуратуру.