В Самаре признали законным строительство офисного центра на месте озера

Здание площадью 3,6 тысяч кв. м с девятью парковочными местами хотят построить на расстоянии 15 м между жилыми домами, где раньше находилось озеро. Однако с решением не согласны местные жители, они выступают против строительства и собирают подписи, чтобы направить обращение в прокуратуру.