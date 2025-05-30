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Компания из Москвы попала в «черный список» Челябинского УФАС из-за нерасторопности

Компания из Москвы попала в «черный список» Челябинского УФАС из-за нерасторопности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Летом 2024 года администрация Аргаяшского муниципального района и столичная фирма «Пермеат» заключили контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и строительство газовой блочно-модульной котельной в поселке Увильды.

Цена контракта — более 24 млн рублей. Подрядчик должен был выполнить обязательства по контракту в 2 этапа: проектирование и строительство.

«Компания взяла аванс в размере более 7 млн рублей, однако согласно техническому заданию и графику выполнения работ к исполнению обязательств по контракту так и не приступила», — рассказали в ведомстве.

Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения обязательств по контракту и направил сведения о подрядчике в антимонопольную службу, а та включила сведения о компании в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.