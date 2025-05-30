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Когда астанчане начнут ездить на поездах LRT

Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр прокомментировал вопрос запуска LRT в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

— Я абсолютно уверен, что в следующем году начнется уже тестовый запуск. Финансирование есть. В конце следующего года уже астанчане будут ездить, — сообщил он в кулуарах Акорды.

По его словам, ранее аким города Женис Касымбек уже проводил пресс-тур по LRT для блогеров.

Ранее Китай отправил первые поезда LRT в Астану. Поставка первых двух составов в Астанe запланирована на июнь 2025 года.

Напомним, строительные материалы загорелись на стройке LRT. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что горят строительные материалы на площади около 15 кв. м.